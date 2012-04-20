НБУ установил контроль над банком Авакова

Как сообщает пресс-служба НБУ, временным администратором АКБ" Базис "назначена служащая Национального банка Украины Гонтарь Анна Анатольевна, главный экономист сектора регистрации, лицензирования и мониторинга банков отдела банковского надзора Управления Национального банка Украины в Харьковской области.

С целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния АКБ" Базис "полностью введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца с 23.04.2012 до 23.07.2012

Банк "Базис" контролируется экс-главой Харьковской ОГА, председателем харьковской областной организации партии "Батькивщина" Арсеном Аваковым.

26 января против Авакова было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к незаконному отчуждению в 2009 году 55 га земли должностными лицами Харьковской обладминистрации и главного управления Государственного комитета по земельным ресурсам в области.