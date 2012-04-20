Центр Киева остался без редких голубых елей

Начальник участка Горзеленстроя Николай Рыбак, который уже вторые сутки караулит возле клумбы на Крещатике, объясняет - ценные деревья вывозили ночью. Все было законно, пишет ТСН.

"Ель колючая, состояние удовлетворительное - пересажена! Ель колючая - состояние неудовлетворительное, срезана!", - Зачитывает он соответствующие акты. И добавляет: причина банальна - деревья болеют. Санаторием для больных деревьев с Крещатика стал столичный парк Нивки. Здесь деревья попытаются спасти - их будут подпитывать специальным раствором. Но даже при этом шансов выжить у деревьев почти нет. Директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Александр Цымбалюк объясняет - деревья действительно очень больны. Они болеют, потому что зимой площадь перед администрацией слишком активно посыпают солью.

"Основная проблема, почему они гибнут - это засоление почвы. Засоленность в 26 и более раз превышает норму!", - Говорит "зеленстроевец". Каждое такое дерево, по словам Цымбалюка, стоит примерно 26 тысяч гривен. Вся композиция обходится городскому бюджету почти в 200 тысяч. Заменять елки приходится раз в пять лет. Дольше деревья в соленом грунте не живут. Посадить на клумбах возле мэрии что-то выносливее, говорит Цымбалюк, нельзя.

Глава администрации Александр Попов говорит, что больные деревья не должны расти в самом центре Киева. В течение недели, по словам руководителя КГГА, в клумбе возле мэрии полностью заменят почву. Защищать новые деревья от соли планируют специальной прозрачной оградой. Ее эффективность пока не доказана, но новые голубые ели посадят в следующую пятницу. Деревья уже везут из Германии.