Центр Киева остался без редких голубых елей

16:11, 20 апреля 2012
Общество
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Здание КГГА на Крещатике лишилось своего украшения - девятиметровых голубых елей. На месте клумбы сейчас трехметровая яма, возле которой работают экскаваторы.

Голубые ели вывезли ночью, кадр ТСН

 

Начальник участка Горзеленстроя Николай Рыбак, который уже вторые сутки караулит возле клумбы на Крещатике, объясняет - ценные деревья вывозили ночью. Все было законно, пишет ТСН.

"Ель колючая, состояние удовлетворительное - пересажена! Ель колючая - состояние неудовлетворительное, срезана!", - Зачитывает он соответствующие акты. И добавляет: причина банальна - деревья болеют. Санаторием для больных деревьев с Крещатика стал столичный парк Нивки. Здесь деревья попытаются спасти - их будут подпитывать специальным раствором. Но даже при этом шансов выжить у деревьев почти нет. Директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Александр Цымбалюк объясняет - деревья действительно очень больны. Они болеют, потому что зимой площадь перед администрацией слишком активно посыпают солью.

"Основная проблема, почему они гибнут - это засоление почвы. Засоленность в 26 и более раз превышает норму!", - Говорит "зеленстроевец". Каждое такое дерево, по словам Цымбалюка, стоит примерно 26 тысяч гривен. Вся композиция обходится городскому бюджету почти в 200 тысяч. Заменять елки приходится раз в пять лет. Дольше деревья в соленом грунте не живут. Посадить на клумбах возле мэрии что-то выносливее, говорит Цымбалюк, нельзя.

Глава администрации Александр Попов говорит, что больные деревья не должны расти в самом центре Киева. В течение недели, по словам руководителя КГГА, в клумбе возле мэрии полностью заменят почву. Защищать новые деревья от соли планируют специальной прозрачной оградой. Ее эффективность пока не доказана, но новые голубые ели посадят в следующую пятницу. Деревья уже везут из Германии.

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