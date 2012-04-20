У Ахметова уже собираются вести раскопки на Андреевском спуске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, в рамках подготовки площадки для проведения археологических раскопок под руководством Глеба Ивакина, начало которых запланировано на 1 июня т.г., будет вывезен строительный мусор, а также завершен демонтаж двух зданий постройки 70-х годов по ул. Фроловская, 9-11, который был начат ранее.

«Работы будут проведены в максимально безопасном для спуска режиме под контролем общественности и завершатся к 20 мая. Еще два здания, являющиеся памятниками архитектуры и расположенные по адресам ул. Боричев Ток, 41, 43/5, не будут демонтироваться», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 24 мая по 1 июня в рамках празднования Дня Киева на части площадки будет организовано открытое выставочное пространство, на котором художники смогут выставить свои работы.

Компания также сообщила о последовательности своих действий по реализации проекта арт-пространства на территории бывшей фабрики «Юность».

В частности, с сегодняшнего дня работает сайт проекта, а на площадке установлена веб-камера, которая в круглосуточном режиме будет транслировать все, что происходит на площадке.

Создание Экспертного совета предполагает определение координатора его создания (23 апреля т.г.), опубликование процедуры формирования совета (24 апреля), опубликование процедуры принятия советом решений (15 мая).

Предполагается, что 24 мая совет будет сформирован, а 1 июня — будет подписан меморандум между советом и компанией.

Как отметил генеральный директор компании «ЭСТА Холдинг» Николай Нестеренко, до получения рекомендаций от Совета никакие новые строительные работы на участке проводиться не будут.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля «ЭСТА Холдинг» предложила создать общественный совет для реализации проекта по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве.

Компания решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске приобрела широкий резонанс.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), Park Inn (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).