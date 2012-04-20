Украинцы задолжали за коммунальные услуги 12,5 миллиарда гривен

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр регионального развития и ЖКХ Анатолий Близнюк, сообщает газета «Известия в Украине» (№77 от 20 апреля).

При этом он отметил, что в то же время, по его словам, прошедший отопительный сезон был трудным для государственного бюджета - цена на газ выросла до 416 долл. За тысячу кубометров, а тарифы для населения сохранились на прежнем уровне. «Тариф не менялся. Государство выплачивает разницу в тарифах, и это заколдованный круг, по которому мы будем долго ходить, пока комплексно не решим проблему» - сказал А.Близнюк.

Как сообщалось, МВФ в 2010 году одобрил программу stand-by, в рамках которой обещал до конца 2012 года предоставить Украине кредит на общую сумму 15,5 млрд. долл.

Фонд выделил первые два транша на сумму 3,4 млрд. долл., но в 2011 году прекратил финансирование из-за того, что Украина отказалась увеличить тарифы для населения на 30% и для коммунального сектора почти на 60%.