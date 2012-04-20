Украина к Евро-2012 потратила десятую часть годового бюджета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба «Шахтер», об этом вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников заявил вчера на встрече с английскими журналистами, посетившими в Донецке стадион «Донбасс Арена».

Отвечая на вопрос о том, «правда ли то, что оппозиция критикует правительство за то, что те 14 млрд долларов, которые были потрачены на подготовку Евро, можно было направить на развитие школ и другие проекты», вице-премьер сказал: «Во-первых, все прямые расходы Украины на Евро составляют немногим более 700 млн долларов. Два стадиона – в Киеве и Львове – это и есть все прямые расходы. Украина потратила на все аэропорты, дороги, скоростные поезда и стадионы в общей сложности 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Речь идет, вероятно, о программе Евро-2012, но все остальное – инвестиции частных лиц, например, в отели».

По словам Б.Колесникова, «нужно работать над рождаемостью, потому что в существующие школы уже ходить некому. Если говорить серьезно, без международных аэропортов и транспортной инфраструктуры страна не получит никаких внешних инвестиций. А не будет инвестиций и налогов, не за что будет строить ни школы, ни больницы, ни другие объекты».

Как известно, законом Украины определены доходы Государственного бюджета Украины на 2012 год в сумме 366.621.071,1 тыс. гривен.