В Виннице в результате взрыва пострадали трое подростков

В состоянии средней степени тяжести 15-летних ребят госпитализированы в больницы города.

В Виннице произошел взрыв самодельного устройства, в результате чего пострадали трое подростков (1997 г.р.). Как сообщает пресс-служба МЧС, они в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы города. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

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