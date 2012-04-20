В Виннице в результате взрыва пострадали трое подростков
09:28, 20 апреля 2012Общество
1162 0
В состоянии средней степени тяжести 15-летних ребят госпитализированы в больницы города.
В Виннице произошел взрыв самодельного устройства, в результате чего пострадали трое подростков (1997 г.р.).
Как сообщает пресс-служба МЧС, они в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы города.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter