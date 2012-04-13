Порошенко готов сделать все, чтобы заработал Лисичанский НПЗ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

П.Порошенко сообщил, что провел переговоры с исполнительным директором (ТНК-ВР, которая владеет Лисичанским НПЗ) Германом Ханом о дальнейшей работе предприятия.

«Мы договорились о прозрачных правилах регулирования этого рынка и договорились о том, что будут проведены в ближайшее время консультации, которые позволят ТНК-ВР принять решение о том, что завод не останавливается, а мы (завод – УНИАН) делаем плановую сезонную реконструкцию. И на сегодняшний день речь будет идти именно об этом", - сказал он.

При этом П.Порошенко отметил, что если собственник примет решение, что ему не стоит запускать завод, то государство со своей стороны сделало все, что необходимо для того, чтобы завод был запущен.

«Если владелец ставит вопрос о том, чтобы ему навести порядок на рынке, мы должны навести порядок на рынке и с точки зрения технического регулирования, и с точки зрения антимонопольного законодательства, и с точки зрения таможенного законодательства, и с точки зрения прозрачности рынка. Об этом страна с владельцем договорилась, и дальше уже… решение владельца», - сказал министр.

Он отметил, что власть сделает то, что ей необходимо. И подчеркнул, что подход правительства в вопросе регулирования этого рынка прозрачен. «То, что надо сделать украинской власти, мы сделаем. Наш подход абсолютно прозрачен. И если бы у нас были проблемы, то, я думаю, что наши российские партнеры не хотели бы принимать участие в конкурсе по Юзовскому месторождению», - сказал П.Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что нефтепереработка в Украине продолжает генерировать убытки, компания ТНК-ВР прекратила поставки сырья на Лисичанский НПЗ с 1 марта т.г.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК» - владелец производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.