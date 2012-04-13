На Земле началась магнитная буря

Как свидетельствуют данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), ее интенсивность пока минимальна, передает РИА «Новости»

Индекс геомагнитных возмущений Kp, измеряемый сетью наземных магнитных станций, около полуночи достиг «желтого уровня» 4, а к 07.00 мск вырос до «красного» значения 5 - минимального уровня, который считается магнитной бурей.

Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты «ударяют» выброшенные Солнцем сгустки плазмы - корональные выбросы массы, которые связаны с рентгеновскими вспышками на светиле. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения, если они достигают большой силы, это может приводить к сбоям в электронном оборудовании, перебоям с радиосвязью и на электрических сетях.

Директор центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Сергей Гайдаш отметил, что «эта буря быстро пройдет, продлится не более полутора суток».