На Владимирской горке срезали столетнюю Кокоревскую беседку
Неизвестные демонтировали столетнюю Кокоревскую беседку в парке «Владимирская горка» в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент на месте, где стояла древняя беседка, остались лишь 8 металлических вертикально расположенных труб, торчащих почти на уровне земли, на которых, по-видимому, крепилась беседка. Сама же конструкция, судя по всему, просто была срезана и вывезена. Дорожки, ведущие к месту, где стояла беседка, засыпаны свежим гравием, а рядом лежат комплекты новой плитки.
|Остатки Кокоревской беседки. Фото сайта interesniy.kiev.ua
Вчера пользователи «Живого журнала» разместили ряд фотографий с изображением частей демонтированной беседки, которые на тот момент лежали рядом с тем местом, где она была установлена, однако сейчас конструкций беседки там уже нет. Некоторые интернет-пользователи предположили, что беседку демонтировали временно по распоряжению местных властей для проведения ремонтных работ. Однако состояние металлической конструкции, а точнее тех частей, которые от нее остались в результате демонтажа, что видно на фотографиях, вызывает большое сомнение в возможности ее восстановления в том виде, в котором она просуществовала более ста лет.
Как пишет ресурс mesta.kiev.ua, Кокоревская беседка находится на горе над Днепром недалеко от памятника Крещения Руси и Михайловского монастыря. Из нее открывался великолепный вид на Днепр, на днепровские острова, на раскинувшийся вдоль берега Подол.
|Фото сайта interesniy.kiev.ua