На Владимирской горке срезали столетнюю Кокоревскую беседку

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент на месте, где стояла древняя беседка, остались лишь 8 металлических вертикально расположенных труб, торчащих почти на уровне земли, на которых, по-видимому, крепилась беседка. Сама же конструкция, судя по всему, просто была срезана и вывезена. Дорожки, ведущие к месту, где стояла беседка, засыпаны свежим гравием, а рядом лежат комплекты новой плитки.

Вчера пользователи «Живого журнала» разместили ряд фотографий с изображением частей демонтированной беседки, которые на тот момент лежали рядом с тем местом, где она была установлена, однако сейчас конструкций беседки там уже нет. Некоторые интернет-пользователи предположили, что беседку демонтировали временно по распоряжению местных властей для проведения ремонтных работ. Однако состояние металлической конструкции, а точнее тех частей, которые от нее остались в результате демонтажа, что видно на фотографиях, вызывает большое сомнение в возможности ее восстановления в том виде, в котором она просуществовала более ста лет.

Как пишет ресурс mesta.kiev.ua, Кокоревская беседка находится на горе над Днепром недалеко от памятника Крещения Руси и Михайловского монастыря. Из нее открывался великолепный вид на Днепр, на днепровские острова, на раскинувшийся вдоль берега Подол.

Беседка была названа в честь мецената и заводчика Василия Кокорева. Побывав в 1863 году на благоустроенной властями Владимирской горке, этот человек распорядился передать в дар Киеву одну тысячу рублей с тем, чтобы здесь установили беседку. Только в конце ХІХ века власти города во время проведения очередных работ по благоустройству Владимирской горки вспомнили о подарке В.Кокорева. К тому времени, благодаря процентам, капитал мецената вырос более чем в три раза, что позволило создать не одну, а две ажурные металлические беседки.