Платини: Я пришел в ярость в Украине

Президент УЕФА (UEFA) Мишель Платини назвал нормальной ситуацию с ценами на гостиничные номера в Польше накануне проведения финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом М.Платини заявил на пресс-конференции в Варшаве, комментируя цены на проживание в украинских и польских городах-организаторах Евро-2012.

В то же время он высказал возмущение высокими ценами на номера в украинских гостиницах. «Могу сказать, что я пришел в ярость в Украине, потому что нет никакой связи с ценами, которые были предметом разговоров несколько лет назад, и нынешними ценами», - сказал М.Платини.

Он отметил, что во время своего последнего визита в Украину обратил внимание представителей украинских властей на эту проблему. Украинские правительственные должностные лица заверили его, что приложат все усилия к исправлению ситуации.

«Нельзя организовывать турнир, а затем требовать от людей каких-то непомерных уплат (за жилье)», - сказал президент УЕФА.

М.Платини также объяснил высокими ценами на номера в гостиницах проблемы с продажей билетов на матчи в Украине, в частности, на один из наиболее интересных поединков турнира между сборными Англии и Францией в Донецке. «Люди вообще не хотят приезжать, если не находят жилья по цене, которая бы им соответствовала», - сказал он.

М.Платини заметил, что даже журналисты обращаются в УЕФА с просьбами найти в Украине жилье по «разумным ценам».

Представитель UEFA Polska Ева Прокопяк подтвердила УНИАН, что организация в мае планирует организовать last minute распродажу билетов на четыре матча в Украине, которые ей еще не удалось продать.

В частности, между Англией и Францией 11 июня, Голландией с Данией и Португалией в Харькове 9 и 17 июня и между Данией и Португалией 13 июня во Львове.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников выразил надежду, что до Евро-2012 цены на проживание в гостиницах снизятся к «нормальным рыночным».

«Мы пошли навстречу гостиницам и полностью освободили их от налога на прибыль – ставка будет нулевой минимум в ближайшие 5 лет. Я уже говорил, что жадность порождает бедность, - отметил Б.Колесников. – Необходимо понимать, что для иностранного туриста важна стоимость полного комплекса. Сегодня мы открываем небо, и выходит, что прилететь на три матча сборной Франции чартером дешевле, чем жить в Украине десять дней. То есть, гостиницы понимают, что потеряют все доходы. Ведь от Парижа в Донецк, где сборная Франции проведет 3 матча, лететь три часа. Поэтому, думаю, до конца апреля ситуация стабилизируется».

В тот же день Президент Украины Виктор Янукович поручил Б.Колесникову и министру экономического развития и торговли Петру Порошенко принять меры по приведению цен на гостиничные услуги до экономически обоснованного уровня.