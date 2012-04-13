Эксперты ломают голову над найденным отпечатком «стопы Андрея Первозванного»
В Севастополе богословская комиссия изучает, является ли стопой Андрея Первозванного обнаруженный недавно на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» отпечаток на камне.
Об этом телеканалу «Первый севастопольский» сообщил благочинный Севастопольского округа протоирей Сергий Халюта.
Комментируя ситуацию, возникшую после того, как во время православной экскурсии в Херсонесе один из слушателей акцентировал на упоминании в летописи ХVI века «Степенная книга» о том, что святой проповедник Андрей Первозванный во время пребывания здесь оставил на одном из камней свой след, О.Халюта отметил: «Я с определенным недоверием отнесся к этому сообщению, потому что подумал, ну не может быть такого, чтобы 2 тысячи лет Господь хранил стопу Андрея Первозванного. И в 2012 году Господь открыл стопу».
Вместе с тем он сообщил, что «мы пошли на это место, и, действительно, увидели, что на твердом камне находится отпечаток стопы человека».
Как подчеркнул С.Халюта, благочиние прежде всего сообщило о находке на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю. «И митрополит благословил создать богословскую комиссию по изучению данного вопроса. Потому что церковь относится ко всем вот таким моментам очень осторожно, и прежде чем о чем-то сообщить и утвердительно сказать, церковь изучает вопрос», - сказал он.
По словам С.Халюты, богословская комиссия несколько раз выезжала на место и обследовала его, кроме того, экспертами Управления МВД Украины в городе Севастополе была проведена «криминалистическая экспертиза, в том плане, действительно ли это - отпечаток стопы человека, или, как криминалисты говорят, след человека». Он отметил, что эксперты подтвердили, что «данный отпечаток мог являться следом (ноги) человека, 38-го размера, рост человека 160-162 см».
Затем, как добавил протоирей, эксперты Крымского государственного медицинского университета провели анатомическую экспертизу отпечатка. По словам С.Халюты, ученые обнаружили второй отпечаток стопы, который находится рядом.
«Три профессора-анатома дали четкое заключение – можно сказать, состоялась судебно-медицинская экспертиза - что это действительно отпечаток человеческой ноги», - сказал он.
По словам священника, все эти исследования и экспертизы церковь организовала, «чтобы скептики, которых в нашей жизни всегда достаточно много, не могли сказать, что это - бетон, что человек стал на бетон. Или что это (образовавшийся след стопы) - под влиянием ветра, воды и еще чего-то там, то есть, как говорят люди неверующие, природа сама создала такой след».
Как считает С.Халюта, данная находка может являться «еще одним помощником прихода к вере и к Богу, что здесь действительно был апостол Андрей Первозванный».
«У скептиков есть сомнения, что апостол (Андрей Первозванный) вообще проповедовал на славянских землях. А это (отпечаток стопы) еще одно доказательство, что апостол проповедовал на славянских землях», - добавил он.