Украина получит от НАТО 25 млн евро на утилизацию

Соглашение будет подписано между Агентством НАТО по техническому обслуживанию и снабжению (NAMSA), Министерством обороны Украины и украинскими компаниями-исполнителями работ по утилизации боеприпасов и легкого вооружения и стрелкового оружия (ЛВСО) в рамках реализации второго этапа соответствующего проекта.

Об этом УНИАН сообщили в Миссии Украины при НАТО.

В рамках второго этапа планируется утилизировать 76 тыс. тонн боеприпасов (в т.ч. 3 млн единиц противопехотных мин) и 366 тыс. единиц легкого стрелкового оружия, непригодных к дальнейшему использованию и опасных для хранения.

Ориентировочная стоимость работ составит 25 млн евро. Срок исполнения 3-4 года.

Работы будут проводиться в селе Гречаны Хмельницкой области, где расположены мощности по утилизации боеприпасов, и г. Каменец-Подольский, где расположены мощности по утилизации стрелкового оружия.

Офис NAMSA в Украине планирует пригласить на церемонию подписания соглашения военных атташе стран-членов НАТО, аккредитованных в Украине.

Утилизацию противопехотных мин типа ПФМ-1 в рамках Проекта планируется начать после поступления от ЕС средств во второй половине текущего года. По этому поводу ведутся соответствующие переговоры NAMSA с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля этого года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О ратификации Имплементационного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Организацией НАТО по материально-техническому обеспечению и обслуживанию об утилизации легкого стрелкового оружия, обычных боеприпасов и противопехотных мин типа ПФМ-1.

Указанное соглашение было подписано 21 сентября 2011 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.