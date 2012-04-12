В Киеве хотят запретить таксовать на дешевых авто

Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект "О такси", который обяжет таксистов работать легально, устанавливать счетчики и проходить аттестацию.

Новый закон предъявит требования не только к водителям-таксистам, но и к самим авто. На первом этапе требования будут общими: авто обязано пройти техосмотр, не быть старше 10 лет и быть четырехдверным (джипы и "мини" не годятся), пишет "Газета Киевская".

Но в перспективе, как сказал глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик, для Киева могут сделать ограничения авто по классу. Водителей "Ланосов", "Лады" и "Шевроле Авео" (самые популярные нынче авто среди столичных таксистов) отправят "таксовать" в города помельче, а в Киеве этим бизнесом разрешат заниматься лишь владельцам машин от D класса (Audi A4, BMW 3, Honda Accord, Ford Mondeo и т.п.) и выше.

После принятия всеукраинского закона о такси в каждом городе приступят к утверждению местных "нюансов": выберут единый цвет такси, дизайн "шашечек" на крышах и надписи на кузовах. В столице уже разработали программу "Киевское такси".

Как рассказал ее соавтор, заместитель главы общественного совета при КГГА Андрей Антонюк, одноцветные такси (вероятно – зеленого цвета) в столице начнут ездить лишь через несколько лет, а пока необходимо легализовать рынок.

По данным горадминистрации, в Киеве на сегодняшний день работают около 20 тысяч таксистов, но только один из 20 работает "по-белому" – с регистрацией во всех необходимых органах и оплатой налогов. После внедрения программы, как прогнозируют разработчики, в столице будут работать 14 тыс. легальных таксистов, а город будет получать ежегодно 36 млн грн налогов и сборов. Кроме того, в Киеве должны обустроить специальные стоянки для такси, где пассажир сможет гарантированно найти машину.