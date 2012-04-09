В Харькове из «скорой» похитили кардиограф
19:26, 09 апреля 2012Общество
987
В Харькове из машины скорой помощи неизвестные похитили кардиограф и сумку с лекарствами.
Преступники похитили из "скорой" кардиограф и лекарства
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, кража произошла на территории больницы № 31.
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску преступников.
Следственный отдел райотдела милиции решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter