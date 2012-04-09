В Харькове из «скорой» похитили кардиограф

В Харькове из машины скорой помощи неизвестные похитили кардиограф и сумку с лекарствами.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, кража произошла на территории больницы № 31. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску преступников. Следственный отдел райотдела милиции решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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