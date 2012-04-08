Коростенский завод, отравлявший реку, оштрафовали за выбросы в атмосферу

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, предприятие с 12 по 20 марта 2012 года осуществляло хозяйственную деятельность с нарушением требований действующего законодательства относительно выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Житомирская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление на руководителей предприятия с требованием возместить нанесенный ущерб, и завод возместил его в полном объеме, отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 14 марта деятельность этого предприятия приобрела резонанс из-за массового мора рыбы в реке Уж. Тогда же по требованию экологов его работа была приостановлена.

Неофициальный контроль над последующим развитием событий возложен на общественность, и в случае, если будут замечены признаки работы предприятия, Министерство экологии и природных ресурсов призвало срочно сообщать на «горячую линию» Госэкоинспекции в Житомирской области: (0412) 42-24-38.