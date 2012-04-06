В Киеве душевнобольную женщину сняли с козырька балкона

5 апреля в Киеве на ул. Малиновского, 28-б, женщина 1947 г.р. оказалась на козырьке балкона на третьем этаже. По предварительным данным, женщина страдает психическими заболеваниями.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, женщину увидели прохожие и сразу вызвали на помощь спасателей.

Прибыв на место события, сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы поднялись к женщине и на руках спустили ее на землю. Женщине медицинская помощь не понадобилась.