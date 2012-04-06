Российский эксперт: продуктовые войны могут вспыхнуть на любом направлении
Сырную «войну» с Украиной могли инициировать российские производители, чтобы избавится от конкурентов.
Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказала заместитель директора - руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Тамара Гузенкова.
«Мне кажется, что те аграрные и продуктовые войны, которые время от времени ведет Россия, или точнее скандалы, которые происходят не только с Украиной, но и другими странами СНГ – Беларусью, Молдовой, в значительной степени связаны с изменением позиций производителей сельхозпродукции в самой России», - сказала она.
По ее словам, сложилась ситуация, когда страны СНГ демпинговали со своей продукцией на российском рынке.
«Давление местного российского производителя заставляет российское сельскохозяйственное лобби более внимательно присматриваться к тому, что приходит на российский рынок и использовать возможные нарушения в качестве рычага регулирования этого аграрного рынка», - добавила она.
Т.Гузенкова не исключает, что в будущем сложности могут возникнуть при поставках на российский рынок у украинских производителей сахара, кондитерской продукции, мяса птицы и других.
«Это может вспыхнуть на любом направлении. Пока предпосылок нет и вполне возможно, что все будет спокойно», - сказала она.