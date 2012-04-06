Азаров встретился с китайскими коммунистами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи в Киеве с делегацией международного отдела ЦК Коммунистической партии Китая.

"Я с удовольствием хочу отметить, что объем нашей двусторонней торговли достиг 8,5 млрд долларов и вышел на докризисный уровень. В то же время, потенциал наших стран позволяет нам его увеличить", - подчеркнул Н.Азаров.

При этом он отметил, что проведение в 2012 году заседания двусторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству Украины и КНР будет способствовать поиску путей для увеличения товарооборота между странами.