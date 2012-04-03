Нападение на журналистку в ночном клубе рассмотрит прокуратура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По словам руководителя редакции публицистических программ ICTV Оксаны Соколовой, после записи интервью с представителем шоу-бизнеса PR-менеджер паблисити-агентства Александр Кажиян набросился на журналистку телеканала с ругательствами и применил к ней физическую силу. По словам А.Соколовой, мотивом таких действий вроде бы стало недовольство вопросами журналиста.

Со своей стороны присутствующий на заседании рабочей группы А.Кажиян заявил, что не препятствовал представителям СМИ брать интервью и не наносил телесных повреждений журналистке, а лишь взял ее за руку в ходе разговора.

Заместитель генерального прокурора Виктор Занфиров сообщил, что Генеральная прокуратура взяла указанный инцидент на контроль, но пока еще не завершены доследственные проверки. За неделю, сказал В.Занфиров, будет принято соответствующее решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела по данному факту.