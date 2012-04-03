Монтажник родился в рубашке: упал с 25-метровой высоты и остался жив

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Херсонской области, несчастный случай произошел 31 марта.

Установлено, что во время выполнения работ по демонтажу труб балластного отделения №3 на строящемся доке работник оступился и упал с высоты 25 метров.

По информации врачей, пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы, в том числе позвоночника и ребер, но остался жив.

Территориальным управлениям Госгорпромнадзора создана комиссия для специального расследования указанного несчастного случая.