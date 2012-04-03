Прокуратура вывела на чистую воду 100 лжечернобыльцев

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на первого заместителя прокурора области Анатолия Чумаченко.

«В регионе неудовлетворительно осуществляется контроль за правильностью выдачи чернобыльских удостоверений, что привело к незаконному получению лицами статуса пострадавших от аварии на ЧАЭС и необоснованного финансирования льгот и компенсаций из госбюджета, с начала года прокуратура выявила 100 случаев незаконного предоставления упомянутого статуса», - сказал А.Чумаченко.

Он добавил, что в области также нарушаются права чернобыльцев в сфере жилищного и медицинского обеспечения, санаторно-курортного оздоровления, транспортного обслуживания и социальной реабилитации. В частности, проверками прокуратуры установлены факты нарушений прав пострадавших граждан на бесплатное получение медицинской помощи, приобретение лекарств на льготных условиях и внеочередное зубопротезирование, распределение путевок на санаторно-курортное оздоровление.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Житомирской области установили, что в регионе не полностью соблюдаются права детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, по организации питания в школах, обеспечению жильем и санаторными путевками.

В некоторых районах Житомирской области не соблюдено требование законодательства о бесплатном пользовании чернобыльцами общественным транспортом.

Также А.Чумаченко подчеркнул, что в Житомирской области до сих пор не завершено переселение почти 500 семей из зоны обязательного отселения, большинство из которых живет в селах без социальной инфраструктуры.

В целом по результатам проведенных проверок по указанным вопросам в течение 2011-2012 годов органами прокуратуры области возбуждено 7 уголовных дел, внесено 108 предписаний и представлений, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены 42 должностных лица, государству возмещено 3,5 млн грн.

*** Каждый четвертый житель Житомирской области имеет статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС, с ее последствиями связана инвалидность 9 тыс. человек, среди которых 445 детей.