Гастарбайтеры заменили Украине инвесторов

Частные лица увеличили переводы в страну на 20%, до $7,02 млрд, и, по прогнозам аналитиков, эта тенденция сохранится в текущем году. Приток инвестиций продолжит сокращаться из-за постоянно ухудшающейся внутренней инвестиционной среды.

Об этом сообщили вчера в Национальном банке передает kommersant.

"Эта сумма практически эквивалентна размеру средств, поступивших в Украину в виде прямых иностранных инвестиций — $7,2 млрд",— отмечено в сообщении НБУ. Регулятор констатировал, что перечисленная физическими лицами в Украину сумма оказалась крупнейшей за последние пять лет, но ее доля в ВВП все еще небольшая — 4,3%.

Согласно статистике НБУ, главным поставщиком средств в Украину остаются гастарбайтеры, официально работающие за границей меньше года,— $4,02 млрд, в то время как "постоянные" трудовые мигранты перечислили всего $1,89 млрд.

Основная сумма переводов — $3,25 млрд — прошла через корреспондентские счета банков. Вторым по приоритетности каналом стали международные системы перевода денег — $2,8 млрд (рост на 31,9%). При этом объем средств, перевезенных неофициально, также увеличился — с $777 млн до $963 млн (+23,9%).

Основными странами, откуда осуществляются переводы стали Россия (+ 22,8%, $1,99 млрд), США (+6%, $613 млн), Германия (+10,8%, $423 млн), Греции (+12,6%, $341,4 млн), Кипр (+36,8%, $331,1 млн), Италия (+15,4%, $325,2 млн). Упал приток из Великобритании (-2,3%,) до $248,2 млн.