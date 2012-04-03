Сегодня власть и СМИ обсудят ситуацию со свободой слова
08:36, 03 апреля 2012Общество
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3 апреля, в 16.00 начнется заседание Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, заседание будет проводиться в пресс-центре ИА «Укринформ».
В заседании рабочей группы примут участие представители Администрации Президента Украины, Генеральной прокуратуры, МВД, Управления государственной охраны, Государственного комитета телевидения и радиовещания, общественных организаций: «Телекритика», Международной организации «Репортеры без границ» и Института массовой информации.
Аккредитация представителей СМИ на заседание проводится до 13.00 3 апреля по тел.: 255-63-18, 255-71-40.
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