Сегодня власть и СМИ обсудят ситуацию со свободой слова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, заседание будет проводиться в пресс-центре ИА «Укринформ».

В заседании рабочей группы примут участие представители Администрации Президента Украины, Генеральной прокуратуры, МВД, Управления государственной охраны, Государственного комитета телевидения и радиовещания, общественных организаций: «Телекритика», Международной организации «Репортеры без границ» и Института массовой информации.

Аккредитация представителей СМИ на заседание проводится до 13.00 3 апреля по тел.: 255-63-18, 255-71-40.