Одесские аферисты «вырастили винограда» на 2 миллиона государственных денег

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области разоблачили в незаконном присвоении 2 млн. грн. должностных лиц коммерческой структуры, которые получили эти средства из госбюджета для компенсации расходов по закладке и уходу за молодыми виноградниками.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Как установлено досудебным расследованием, «коммерсанты, используя реквизиты фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, оформляли поддельные отчеты и другие финансовые документы о якобы выполнении договорных условий по уходу за виноградниками».

При проверке выяснилось, что эти работы выполнялись «только на бумаге», однако бюджетные средства, согласно отчетам, исправно поступали на счета фиктивных фирм, а затем были переведены должностными лицами в наличность и использованы на собственные нужды. Всего путем преступных махинаций злоумышленники незаконно получили из госбюджета почти 2 млн. грн.

Управлением СБУ в области против должностных лиц возбуждено уголовное дело согласно признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.