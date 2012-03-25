Береговую линию Кременчугского водохранилища вот-вот может прорвать

В Черкасской области размывается четверть береговой линии Кременчугского водохранилища.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского регионального управления водных ресурсов, из 800-километровой береговой линии Кременчугского водохранилища подвергаются размыву 202 километра берегов.

Сейчас активное разрушение берега происходит на правобережье озерной части Кременчугского водохранилища в районе Чигирина. Опасные места размыва берегов в верховье водохранилища – в Каневском и Черкасском районах. На этих участках необходимо срочное укрепление берега, подчеркивается в сообщении. Невыполнение этих мероприятий приведет к разрушению очистных сооружений в городе Каневе и загрязнению водохранилища, а также разрушению берега и защитной дамбы в районе сел Тубильцы и Хрещатик Черкасской области, предостерегают в управлении водных ресурсов.

Негативными последствиями деформирования берегов водохранилища являются безвозвратные потери земельных угодий разного характера и назначения. Общая площадь земель, утраченных за период эксплуатации Кременчугского водохранилища – 2033 га, из них более 1600 га – территория Гослесфонда (противоэрозийные лесополосы вдоль побережья).