В Николаевской области почти половина сел «темные»

В Николаевской области остаются без внешнего освещения 42% сел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Николаевской областной государственной администрации Николай КРУГЛОВ сообщил в ходе последней сессии Николаевского областного совета.

В частности, по словам губернатора, обеспечить освещение в ночное время удалось в 519 населенных пунктах из 904, то есть в 58% сел.

Он отметил, что в Николаевской области действует областная целевая социальная программа восстановления наружного освещения сельских населенных пунктов, которая принималась еще предыдущим созывом депутатов областного совета в 2007 году, а затем была продолжена на 2010-2011 годы.

Общая сумма, направленная на освещение сел в 2007-2011 годах из бюджетов всех уровней, составляет в целом 11 млн. 154 тыс. За счет всех выделенных средств в селах были установлены 125 тыс. фонарей.

В 2011 году средства для этой цели не выделялись. Срок действия областной целевой социальной программы продлен на 2012 год.