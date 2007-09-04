ЦИК зарегистрировала еще 356 наблюдателей

Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала еще 356 международных наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования в день выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на своем заседании Центризбирком зарегистрировал в качестве наблюдателей представителей Международного республиканского института; Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Международной общественной организации содействия развитию избирательных технологий «За справедливые выборы»; международной организации “Американский Центр международной профсоюзной солидарности”, а также от международной организации “Украинский Конгрессовый Комитет Америки”.