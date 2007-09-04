Ющенко дал Януковичу ”красную карточку”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал «красную карточку» исполнительной власти за реализацию важных государственных программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сейчас завершается работа по формированию проекта государственного бюджета на 2008 год и уже через несколько недель он будет передан в парламент.

При этом Президент отметил, что уже сегодня необходимо говорить о том, чтобы бюджет был направлен на решение ряда важных государственных программ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что является недопустимой ситуация, в частности, в образовании. Он считает, что обеспечение школ всем необходимым должно стать приоритетом власти.

«Это должно стать нашей амбицией независимо от того, к чьей компетенции оно относится», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходимо находить финансирование на все программы, связанные с школой. «Не хватает средств, давайте делать маневры», - призвал Президент.

В частности, он раскритиковал и ситуацию с выполнением программы «Школьный автобус».

«Убежден, что исполнительной власти необходимо показать красную карточку», - сказал Президент.