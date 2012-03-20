Эксперты: дети, попавшие за решетку, уже не осознают как жить иначе

Практика лишения свободы детей, совершивших преступление, приводит к еще большей криминализации общества.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время международного общественного форума «Создаем безопасное общество вместе» выразил президент Украинского центра понимания Роман КОВАЛЬ.

«Дети, которые попадают за решетку, получают наказание, в первую очередь, учатся тому, что в следующий раз нужно быть осторожнее, не попадать в поле зрения правовой системы» - сказал Р.КОВАЛЬ и добавил, что эти дети, преимущественно, уже не осознают, как жить иначе.

Р.КОВАЛЬ напомнил о действии в Украине практики предупреждения правонарушений среди детей и молодежи, а также системы некарательных (восстановительных) методов реагирования на правонарушения, позволяющих воспитывать ответственное отношение детей и молодежи к своим поступкам, понять их последствия для себя и окружения.

В свою очередь, председатель Комитета ООН по правам ребенка, экс-судья ювенального суда, директор Международного института по правам ребенка Жан ЗЕРМАТТЕН (Швейцария) заметил, что СМИ в своей криминальной хронике часто деформируют или преувеличивают реальную ситуацию с детской преступностью. «Это не должно быть преувеличенным, и не нужно ее демонизировать», - отметил он.

По убеждению Ж.ЗЕРМАТТЕНА, лишение свободы юных преступников должно быть лишь крайней мерой и применяться лишь в случаях чрезвычайно тяжелых правонарушений.

Ж.ЗЕРМАТТЕН отметил, что подросток не может быть лишен свободы незаконным путем. «Часто дети лишаются свободы не за правонарушение, а просто за свое поведение, которое является сложным, возможно, антисоциальным», - сказал он.

В то же время, Ж.ЗЕРМАТТЕН положительно оценил украинскую практику работы по предупреждению правонарушений, совершаемых детьми и молодежью.