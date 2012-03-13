Украинские задержанные массово жалуются на избиения в милиции

За последние 2 года обращение с заключенными в Украине практически не улучшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать на основании обнародованного вчера предварительного заключения Комитета по предупреждению пыток, негуманного или деградирующего обращения или наказания Совета Европы по итогам его визита в Украину с 29 ноября по 6 декабря 2011 года.

“Во время визита делегация получила многих жалоб от задержанных лиц (включая женщин и подростков) на плохое обращение или избыточное применение силы служащими милиции”, - написано в заключении.

Жалобы касались, прежде всего, избиений, в том числе с помощью дубинок, во время допросов.

В то же время, как отмечается в предварительном заключении делегации Комитета Совета Европы, много случаи плохого обращения с заключенными легко можно квалифицировать как пытки. Среди таких случаев – использование милицией электрошокеров, асфиксии с помощью пластикового пакета или газовой маски, подвешивания или угроза жизни с прикладыванием ствола пистолета к виску.

“Полученная информация во время визита наводит на мысль, что феномен плохого обращения милиции остается широко распространенным, а лица, попадающие в руки милиции, имеют большой риск стать предметом плохого обращения (особенно, если они не признают быстро вину в преступлении, в совершении которого их подозревают)”, - написано в предварительном заключении Комитета.

Делегация также выявила продолжение применения ряда практик, которые подрывают усилия по борьбе с плохим обращением и усиливают климат безнаказанности милиционеров. Среди таких практик – проведение медицинского обследования в присутствии представителя милиции; временный перевод заключенных из СИЗО в милицейский участок с последующим возвращением с заметными побоями и после предупреждения не подавать жалобы против представителей милиции; удерживание лиц более 72 часов в милицейском участке перед направлением в СИЗО с тем, чтобы смогли сойти полученные ими в милиции кровоподтеки и другие телесные повреждения.

При этом, как и два года назад - в конце 2009 года, так и в конце 2011 года милиция не соблюдала требования относительно информирования родных задержанных о месте их пребывания, не обеспечивала прав задержанных на доступ к адвокату и врачу.

Среди позитивных шагов делегация отметила лишь определенное уменьшение перенаселенности тюремных камер за счет строительства новых.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2011 года Комитет по предупреждению пыток Совета Европы обнародовал свой отчет по итогам визита в Украину в сентябре 2009 года. В этом документе также выражалась обеспокоенность значительным применением силы и пыток в украинских тюрьмах.