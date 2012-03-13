Офицеры присвоили солдатские деньги за разминирование

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона выявила факт присвоения офицерами воинской части денег, выделенных на выплаты солдатам срочной службы, проводившим разминирование территории под Новобогдановкой, где в 2004-2006 гг. происходили масштабные пожары, сопровождавшиеся взрывами и разлетом боеприпасов.

Как сообщил УНИАН военный прокурор Днепропетровского военного гарнизона Роман РЕЗНИЧЕНКО, «установлено, что старшие офицеры групп, осуществлявших под Новобогдановкой работы по разминированию боеприпасов, с помощью внесения недостоверных данных в ведомости похитили и присвоили 130 тыс. грн., предназначавшиеся на выплаты за работы по разминированию их подчиненным – солдатам срочной службы».

По словам прокурора, действия офицеров квалифицированы, как совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 410 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (завладение по предварительному сговору военнослужащими – должностными лицами имуществом путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог).

Как сообщал УНИАН, 6 мая 2004 года на артиллерийских складах воинской части А-2985 Минобороны Украины, где хранилось до 4,5 тысяч условных вагонов боеприпасов, произошел пожар, приведший к детонации боеприпасов. В результате взрывов боеприпасы разлетались в радиусе 10-40 км.

Позже новобогдановские склады детонировали еще несколько раз в 2005 и 2006 годах.