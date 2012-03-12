КГГА просит суд восстановить запрет строительства на Гончара

7 марта Киевская городская государственная администрация подала кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 5 марта 2012 года, которая отменила запрет на проведение работ по строительству, эксплуатации и обслуживанию жилищного комплекса на территории земельного участка, на ул. Олеся Гончара, 17-23. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

КГГА просит Высший хозяйственный суд Украины отменить постановление апелляционной инстанции и оставить в силе запрет Хозяйственного суда г. Киева на проведение строительства.

Как указано в кассационной жалобе, проведение строительных и изыскательских работ на указанном месте несет прямую угрозу памятнику архитектуры - архитектурному ансамблю «София Киевская».