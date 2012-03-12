Умер последний президент УНР (фото)

10 марта скончался глава Провода Украинских Националистов Мыкола Плавьюк - последний президент УНР в изгнании, который в 1992 году передал первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку клейноды УНР и грамоту о правопреемственности.

Плавьюк родился в 1925 году в Прикарпатье. Еще в школе присоединился к Организации Украинских националистов (ОУН). С 1946 года - в эмиграции, сначала в Германии, затем в Канаде.

С 1979 года - глава Провода Украинских националистов. В 1988 году на сессии Государственного Центра (ГЦ) УНР - легитимного преемника правительства Украинской Народной республики - Мыкола Плавьюк избран пятым президентом УНР в изгнании.

В марте 1992 года по инициативе Плавьюка правительство УНР решило прекратить деятельность эмиграционных учреждений УНР и передать полномочия ГЦ УНР власти независимой Украины.

В августе 1992 года Плавьюк во главе делегации ГЦ УНР во время торжественного заседания Верховной Рады Украины передал грамоту ГЦ УНР президенту Кравчуку с взаимосогласованной формулировкой, что провозглашенная в 1991 году республика Украина является правопреемником Украинской Народной Республики.

Историческая Правда