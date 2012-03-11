За маршрутками проследит спутник

В Каменце-Подольском Хмельницкой области качество пассажирских перевозок будет контролировать спутник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает местный сайт “Вже інфо”.

По информации издания, городской председатель Михаил СИМАШКЕВИЧ поручил соответствующим структурам с начала лета внедрить систему спутникового контроля за движением маршруток. Это связано с тем, что водители маршрутных такси в Каменце-Подольском часто не соблюдают график движения, особенно, в вечернее время.

Власти намерены приобрести специальное оборудование, а перевозчики оборудовать свои машины специальной связью. В целом стоимость оборудования 400 тыс. грн., но заместитель мэра Сергей БАБИЙ заверил, что часть его, в частности, сервер, уже есть. Что же касается перевозчиков, то им на “новинку” придется потратить по 3 тыс. грн.

Система будет работать таким образом: диспетчер по специальному монитору будет иметь возможность наблюдать за движением всех автомобилей, которые вышли на маршрут. Он будет связываться непосредственно с перевозчиками и указывать им на смещение графика.