Российский фильм «Август. Восьмого» снят с проката в Украине

Российский фильм "Август. Восьмого", повествующий о боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года, снят с проката в Украине.

Об этом РИА Новости сообщили в одном из кинотеатров Киева.

В свою очередь, Минкультуры Украины пока официально не подтвердило и не опровергло эту информацию (8-11 марта в Украине выходные).

"Фильм снят с проката", - сказал агентству отвечающий за бронирование билетов сотрудник кинотеатра, где он должен был демонстрироваться в воскресенье.

При этом, по словам собеседника агентства, никаких официальных объяснений со стороны вышестоящих органов предоставлено не было.

Издание "Тиждень" отмечает, что картина вызвала возмущение украинской общественности. В Facebook даже создали группу по бойкоту ленты.

Фильм Джаника ФАЙЗИЕВА "Август. Восьмого" - история про девушку, которая хочет забрать сына от бабушки и неожиданно оказывается в эпицентре боевых действий в Южной Осетии в 2008 году.

В начале августа 2008 года произошла война между Россией и Грузией, в результате которой Россия фактически оккупировала два региона Грузии – Абхазию и Северную Осетию, - признав независимость этих самопровозглашенных республик.

Независимость этих территорий вслед за Россией признали Никарагуа и Венесуэла, а также карликовое государство Науру.