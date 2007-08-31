Партия регионов заявляет о готовящихся против нее информационных провокациях

Партия регионов заявляет о готовящихся против нее провокациях в информационном пространстве.

Об этом сказано в заявлении Партии регионов, распространенном ее пресс-службой.

Партия регионов считает, что оппозиция готовит против нее провокации в виде массового вброса в СМИ сфальсифицированной информации, сфабрикованных видео- и аудиоматериалов, цель которых – дискредитировать Партию регионов и ее лидеров.

Партия регионов обращается ко всем гражданам, мировой общественности с призывом не обращать внимания на провокации и уловки «обанкротившихся политиков».

Партия регионов подчеркивает, что выступала и выступает за прозрачные и демократичные выборы, в ходе которых победитель определяется исключительно в честной борьбе, в соревновании конструктивных программ развития страны, а не битве компроматов.