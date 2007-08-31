Студент - метатель яйца в Януковича своих лавров Кучме не отдаст

«Это очень смешно. Я даже не думал, что господин Чорновил является таким некомпетентным политиком», - заявил в комментарии ЗИКу иванофранковец Дмитрий Романюк, который 24 сентября 2004 года бросил яйцом в кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Так он прокомментировал заявление Тараса Чорновола о том, что в том деле «главную роль сыграла администрация Кучмы».

«Со слов Чорновола выходит, что администрация Кучмы готовила бросок яйца в Януковича, – возмущается студент уже 4-го курса экономического факультета национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника Дмитрий Романюк, который, на то время 17-летний первокурсник, «абсолютно никакого отношения не имел к такой структуре, как администрация Кучмы».

«Особенно здесь нечего комментировать. Чорновил манипулирует этим событием, и все, что он говорил и теперь говорит является неправдой,» - добавил студент.