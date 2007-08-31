Студент - метатель яйца в Януковича своих лавров Кучме не отдаст
11:02, 31 августа 2007Общество
1389 0
Романюк говорит, что Черновил солгал
|Дмитрий Романюк
«Со слов Чорновола выходит, что администрация Кучмы готовила бросок яйца в Януковича, – возмущается студент уже 4-го курса экономического факультета национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника Дмитрий Романюк, который, на то время 17-летний первокурсник, «абсолютно никакого отношения не имел к такой структуре, как администрация Кучмы».
«Особенно здесь нечего комментировать. Чорновил манипулирует этим событием, и все, что он говорил и теперь говорит является неправдой,» - добавил студент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter