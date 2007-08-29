Чорновил: провокацию с яйцом против Януковича организовал Кучма

«Инцидент с яйцом готовился не Ивано-Франковской «Порой» и не партией «Наша Украина». Они сыграли лишь незначительную роль. А главную роль сыграла администрация Кучмы – именно эта структура и подготовила инцидент. Более того, специально под эту провокацию подготовили маршрут Януковича по Ивано-Франковщине», – об этом сегодня, 29 августа, в комментарии ЗИКу заявил кандидат в народные депутаты от Партии регионов Тарас Чорновил.

Тарас Чорновил отметил, что он прибыл в Ивано-Франковскую область за несколько дней до инцидента. Тогда местный предвыборный штаб кандидата в Президенты Виктора Януковича попросил Чорновола узнать, не готовятся ли какие-то провокации. «Я глянул свежим глазом, чем там пахнет, и меня удивил губернатор, который просто задним ходом покинул помещение администрации специально, чтобы я не мог увидеть маршрута Януковича по Ивано-Франковщине. Когда это произошло, я говорил, что нужно присмотреться к этому губернатору», – отметил кандидат в народные депутаты.

На вопрос, почему премьер-министр с 2004 года не приезжал в Ивано-Франковскую область, Тарас Чорновил ответил: «Я бы не привязывал отсутствие визитов на Ивано-Франковщину к той провокации 2004 года. Премьер не приезжает, потому что все, что касается Ивано-Франковской области, решается во время его визитов во Львов или обсуждается в Киеве. Кроме того, руководство Ивано-Франковской области достаточно слабое, не имеет возможности обеспечить целостную серьезную программу пребывания Премьер-министра», – заметил Тарас Чорновил.