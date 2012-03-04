Кинах: модель "сырного конфликта" не поможет ни Украине, ни Беларуси

Украина и Беларусь стремительно наращивают объем экономического сотрудничества, поэтому выстраивать внешнеэкономические отношения между странами по модели «сырного конфликта» вряд ли будет эффективно.

Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ, комментируя угрозу Беларуси запретить ввоз продукции украинского производства на свою территорию, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«За последние три года товарооборот между странами вырос больше, чем в два раза, достигнув отметки в 6 млрд.дол. Очень важно, чтобы стороны не переходили в эмоциональную плоскость, а принимали соответствующие решения на основе выводов специалистов», – считает депутат.

«Я уверен в том, что Беларусь как наш партнер, сосед, который важен для Украины как с точки зрения экономического сотрудничества, так и взаимного доверия, будет действовать четко по процедурам, избегая ультиматумов и попыток давления, потому что однозначно Украина как независимое государство, этого не воспримет. Она будет защищаться как член ВТО и как государство, которое поддерживает Соглашению о свободной торговле в СНГ, как государство, которое выполняет свои обязательства защищать собственные интересы цивилизованными методами», – заверил политик.

«Нужно успокоиться, сесть за стол переговоров и действовать, придерживаясь цивилизованных процедур. При таком поведении в выигрыше будут обе стороны», – подытожил А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно прекратила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов с Республики Беларусь.

Кроме того, с 29 февраля Украина временно запретила ввоз на территорию страны свинины с Беларуси в связи с угрозой завоза африканской чумы свиней.

В ответ Беларусь выдвинула ультиматум и заявила о возможном запрещении на ввоз на свою территорию украинского подсолнечного масла, соли и тому подобное.