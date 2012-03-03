Кабмин с иностранных журналистов денег не берет

Кабинет министров Украины отменил плату за оформление виз для въезда в Украину иностранным гражданам — участникам Всемирного конгресса газетчиков и Всемирного форума редакторов.

Текст соответствующего распоряжения от 29 февраля № 111-р обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство поручило Министерству иностранных дел обеспечить оформление виз по нулевой тарифной ставке консульского сбора за пределами Украины иностранным гражданам — участникам Всемирного конгресса газетчиков и Всемирного форума редакторов для въезда в Украину в 2012 году по спискам, представленным Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2011 года исполнительный комитет «Всемирной ассоциации газет и издателей» (WAN-IFRA) избрал Украину местом проведения Всемирного газетного конгресса, Международного форума редакторов и Выставки информационных услуг 2012 года.

Для участия в мероприятии в сентябре 2012 года Украину посетит более 1500 делегатов, представителей влиятельных международных СМИ - издателей, главных редакторов, ведущих международных репортеров.

*** «Всемирная ассоциация газет и издателей» (WAN-IFRA) является некоммерческой, негосударственной организацией, которая создана в 1948 году и представляет более 18 тыс. печатных изданий, 15 тыс. он-лайн СМИ и более 3 тыс. компаний в 120 странах. WAN-IFRA имеет статус официального консультанта, который представляет интересы газетной индустрии в ЮНЕСКО, ООН и в Совете Европы.

Всемирный газетный конгресс проходит ежегодно с 1948 года - с года основания организации .

Ежегодно с 1961 года во время Всемирного газетного конгресса вручается премия «Золотое перо свободы» за вклад в защиту свободы прессы.