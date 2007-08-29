Верка Сердючка превзошла Тото Кутуньо

Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) с песней Dancing (Lasha Tumbai), дебютировал в официальном хит-параде синглов Франции, на высоком 6-м месте.

Впервые с 1990 года нефранцузский участник Евровидения попал в Топ-10 песен Франции. Тогда в десятке лидеров на 9-м месте побывал Тото Кутуньо — победитель Евровидения-1990.

По данным Syndicat national de l`edition phonographique, украинская поп-звезда заняла самое высокое место среди дебютантов недели. И как сообщает сайт single-europe.com, это стало полной неожиданностью для музыкальных экспертов. Никто не прогнозировал, что Сердючка даже близко подойдет к Топ-10. Поспособствовала успеху Сердючки активная поддержка радиостанции NRJ.

Напомним, что в середине лета Андрей Данилко подписал два контракта с французским подразделением Universal и немецким Warner. Эти крупнейшие компании в сфере шоу-бизнеса планируют издание альбома Верки Сердючки для европейских стран. Они же будут заниматься продвижением диска. Возможно, новый альбом также будут продавать в Украине и России. Половина вошедших в него композиций — новые песни. Из старых — «Все будет хорошо», «Гоп-гоп» и другие.

Для европейского слушателя тексты сердючкиных хитов переведут на английский и немецкий. Музыку тоже адаптируют для Европы.

Дело