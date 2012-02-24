В субботу синоптики обещают плюс почти по всей территории Украины

Завтра, 25 февраля, в Украине ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-30 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и Киевской области ночью умеренный, днем небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.