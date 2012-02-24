Губернатор о депрессивных регионах, копанках и мини-шахтах

В Луганской области побороть стихийную разработку недр можно только создавая мини-шахты.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, заявил губернатор области Владимир ПРИСТЮК.

По его словам, с незаконной угледобычей на территории области он будет бороться, в том числе проверяя и предприятия, которые скупают уголь с «копанок».

«Копанки – это хроническая болезнь, это раковая опухоль, связанная с массовым закрытием угольных шахт в 90-е годы. Если бы те деньги, которые бросили на закрытие некоторых шахт, направили на их развитие, они могли бы еще лет двадцать успешно работать. Его здесь просто привыкли добывать нелегально – включая власть и милицию. В Свердловске вот сделали документы на ферму, окружили территорию забором в том месте, где нашли месторождение, и начали добывать уголь. В результате погибли люди, которые там были рабами. И их семьям нет возможности теперь помогать материально на законных основаниях», – отметил В.ПРИСТЮК.

По его мнению, в депрессивных регионах области очень сложно переломить не только ситуацию, но и менталитет людей, несколько поколений которых здесь занималось исключительно добычей угля. Поэтому справиться со стихийной разработкой недр в депрессивных городах и районах региона можно только поощряя частных разработчиков получать документы и оформлять мини-шахты.

В.ПРИСТЮК отметил, что в настоящее время в области объемы нелегальной добычи намного уменьшились. По его словам, областная власть нацелена на то, чтобы на территории области не было ни одной «копанки».

Как сообщал УНИАН, утром 2 февраля в стволе неработающей шахты им. Володарского в Луганской области возник пожар. В это время там находилось 4 человека. Одному удалось спастись, 4 февраля спасатели обнаружили одного погибшего в стволе копанки, а 9 февраля нашли еще два тела.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное опасным способом.