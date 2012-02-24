Изменен наблюдательный совет заповедника “София Киевская”.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 109 от 20 февраля с.г., обнародованном на Правительственном портале, которым внесены изменения в правительственное распоряжение № 123 от 16 февраля 2011 г. “Об утверждении состава наблюдательных советов национальных заповедников” с внесенными в него ранее изменениями.

В соответствии с документом, председателем наблюдательного совета стал директор Института археологии Национальной академии наук Петр ТОЛОЧКО, его заместителем - директор департамента культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Андрей ВИНГРАНОВСКИЙ.

Членами наблюдательного совета, в котором всего 14 человек, стали, в частности: первый заместитель министра культуры Юрий БОГУЦКИЙ, первый заместитель министра иностранных дел Руслан ДЕМЧЕНКО, председатель Шевченковской РГА в городе Киеве Сергей ЗИМИН, заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий ИСАЕНКО, заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО, заместитель руководителя Государственного управления делами Алексей ПАНЬКО, профессор кафедры архитектурного проектирования Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Лариса СКОРИК.