Азаров: Кабмин внесет новый вариант закона о высшем образовании

Кабинет министров Украины намерен подать на рассмотрение Верховной Рады новый вариант законопроекта «О высшем образовании».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ по итогам совещания со студенческими организациями и представителями высших учебных заведений о подготовке соответствующего законопроект.

По словам премьера, рабочая группа, готовящая законопроект, должна в течение двух недель подготовить новую редакцию законопроекта и учесть замечания студенческих организаций, юристов, подключить к работе на этом этапе представителей Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

«Какой порядок я предлагаю: мы обязательно подключим Министерство образования, чтобы уже на этом этапе министерство подключилось и профессионально отработало все те вопросы, не меняя идеологию и концепцию закона. Затем мы по процедуре должны вынести этот законопроект на правительство, и правительство должно принять решение. Оно принимало решение направлять (законопроект – УНИАН), и правительство должно принять решение отозвать предыдущий вариант и взамен заслать уже этот доработанный законопроект», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он выразил мнение, что законопроект о высшем образовании должен быть принят парламентом как можно скорее, и, по мнению премьера, должен вступить в силу уже с 1 сентября 2012 года.