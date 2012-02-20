Нацбанк оценил рост ВВП в январе-2012

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в январе 2012 г. в Украине составил около 2% в годовом измерении.

Об этом говорится в оценке экономической ситуации Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что прирост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в январе составил 3,1% в годовом измерении. Все составляющие ИПБО продемонстрировали рост.

«Основным фактором экономического роста был высокий внутренний потребительский спрос. Наибольший вклад в прирост ИПБО обеспечила розничная торговля (1.3 п. п.), рост оборота которой в январе составил 13,8% в годовом измерении. По оценкам департамента, основным фактором положительной динамики отрасли был рост реальной заработной платы населения высокими темпами (11% в годовом измерении в декабре 2011 года и 8,7% в целом за 2011 год)», - говорится в сообщении.

После снижение объемов промышленного производства в декабре 2011 г. (-0,5% в годовом измерении) в начале 2012 года его объемы выросли на 2%. Определяющим фактором динамики отрасли было ухудшение погодных условий в конце января, что негативно сказалось на динамике некоторых промышленных отраслей. С другой стороны, существенное понижение температуры воздуха привело к увеличению производства электроэнергии (3,4% в годовом измерении) и соответственно объемов добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (3%).

Поддерживающим фактором роста объемов производства в машиностроении был спрос со стороны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на вагоны, производство которых в январе увеличилось на 40,4% в годовом измерении.

Несмотря на прекращение работ на многих строительных объектах из-за ухудшения погодных условий, объемы строительства увеличились на 2,5% в годовом измерении. Определяющим фактором роста отрасли оставалось увеличение государственного финансирования.

Как сообщал УНИАН, НБУ прогнозирует инфляцию в 2012 году на уровне 7%, рост валового внутреннего продукта - на уровне 3-4%.