Контрабандистам - штраф, государству - парфюмерия

Вступило в силу решение Середина-Будского районного суда Сумской области относительно гражданина Украины и гражданина России за контрабандную перевозку парфюмерной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в декабре 2011 года вблизи с. Новая Слобода Середина-Будского района сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали грузовой автомобиль, на котором гражданин Украины и гражданин России пытались контрабандным путем вне пунктов пропуска переместить в Россию почти 7 тысяч парфюмерных изделий известных брендов на сумму более 2 млн. грн. Злоумышленники хотели избежать ответственности и пытались скрыться с места происшествия, но правоохранители задержали их.

Следственными УСБУ в Сумской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде штрафов в крупных размерах. Товар конфискован в прибыль государства.