Налоговики накрыли цех по изготовлению «паленки»

Сотрудники налоговой милиции Павлограда прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной водки, которая, согласно заключению экспертизы, является опасной для здоровья и жизни человека.

Об этом УНИАН сообщил представитель Управления налоговой милиции ГНС в Днепропетровской области Александр ГРОМАДСКИЙ.

По его словам, 27-летний безработный местный житель при помощи кустарного оборудования организовал производство в частном гараже, в условиях полной антисанитарии. «Производственная» линия позволяла изготовлять ежесуточно свыше 100 бутылок водки из водно-спиртовой смеси, ароматизаторов и красителей.

Продукция с поддельными акцизными марками реализовывалась в местах стихийной торговли и через мелкооптовые сети Павлограда.

В ходе обыска налоговики изъяли в подпольном цехе готовой продукции, ингредиентов и оборудования на 300 тыс. грн.

Против организатора цеха возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей).

А.ГРОМАДСКИЙ сообщил, что с начала 2012 года Управление налоговой милиции ГНС в Днепропетровской области прекратило деятельность семи подпольных производств, из них четыре водочных цеха. Из незаконного обращения изъято товарно-материальных ценностей на 5 млн. грн.