В Луцке сегодня празднуют День города

Лучане празднуют сегодня День города - в этом году исполняется 922 года с момента первого письменного упоминания о Луцке, зафиксированного в Ипатиевской летописи.

Как передает корреспондент УНИАН, в 10 часов в замке Луцка начался и сейчас продолжается Международный молодежный фестиваль исторического фехтования и реконструкции исторических событий «Стальная роза». Там же проходит Международная ярмарка с участием мастеров народного творчества.

В 13 часов в замке начнется фестиваль кузнечного мастерства и флористического искусства «Соломенная птица» и фестиваль звонарского искусства «Благовест Волыни». А неподалеку от замка откроется выставка работ художников города Луцка вернисаж «Луцка».

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий в народном доме «Просвита» в течение дня будет проходить открытый пересмотр конкурсных работ ІІІ фестиваля профессионального и любительского кино «Мой город - моя жизнь».

Спортивные состязания тоже запланированы в праздничной программе празднования Дня города. Затем пройдет открытое первенство города по теннису, открытое первенство города по стритболу и соревнование по армреслингу.

В праздничном концерте по случаю праздника примут участие не только творческие коллективы города, но и фольклорные коллективы из Испании, Литвы и Турции. Концерт будет проходить возле центрального входа в парк культуры и отдыха имени Леси Украинки.

Завершится празднование Дня города Луцка традиционным фейерверком.