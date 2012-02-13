ФГИУ не допустил "Львовоблэнерго" к конкурсу по продаже "Винницаоблэнерго"

Представители ПАО "Львовоблэнерго" не были сегодня допущены к участию в торгах по продаже 50% пакета акций энергоснабжающей компании "Винницаоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, за 15 минут до начала торгов представителям компании был вынесен документ, содержащий решение рабочей группы конкурсной комиссии, согласно которому "Львовоблэнерго" не допускается к конкурсу на основании повторной проверки документов компании. Документ датирован 10 февраля.

Как прокомментировал журналистам представитель "Львовоблэнерго" Роман САЗОНОВ, компания намерена обратиться в суд с требованием признать результаты сегодняшнего конкурса недействительными. При этом он не исключил, что такой иск будет заявлен уже в первой половине дня.

Р.САЗОНОВ отметил, что в обосновании иска будет указано, что действия конкурсной комиссии являются неправомерными, поскольку сегодняшний конкурс не является новым конкурсом, а является перенесенным конкурсом с 3 февраля, к участию в котором компания была допущены без каких-либо замечаний со стороны комиссии.

Крое того, в иске будет отмечено, что решение о недопуске к участию в торгах "Львовоблэнерго" стало официально известно лишь за 15 минут до начала конкурса, когда представителям компании на руки под подпись был выдан соответствующий документ. Это, по мнению Р.САЗОНОВА, значительно сузило возможности компании отстаивать свои интересы в правовом поле согласно действующему законодательству.